The Umbrella Academy 3: Elliot Page annuncia su Instagram l’inizio delle riprese

Elliot Page, che sarà nel cast di The Umbrella Academy 3, ha annunciato su Instagram l'inizio delle riprese della terza stagione della serie Netflix. Per l'esattezza, l'attore canadese ha postato su Instagram una foto, che potete vedere qui sotto, con un set e un logo che lascia poco spazio all'immaginazione: un ombrello con il numero 3, e sopra un passero, riferimento velato al finale della seconda stagione.

La didascalia, ovviamente riferita alla situazione globale attuale che ha messo in difficoltà diverse produzioni cinematografiche e televisive, recita "Oddio, siamo tornati", con un emoji a forma di ombrello. Naturalmente i fan della serie hanno accolto la notizia con gioia, e alcuni si sono interrogati sull'evoluzione del personaggio interpretato da Page, il quale ha recentemente fatto il proprio coming out in quanto transgender.

The Umbrella Academy, che ha debuttato in streaming all'inizio del 2019, è basato sull'omonimo fumetto di fantascienza e supereroi pubblicato dalla Dark Horse Comics, ed Elliot Page fa parte del cast fisso sin dalla prima stagione nei panni di uno dei sette fratelli Hargreeves, costretti a usare i loro poteri sovrumani per impedire la fine del mondo dopo la morte del padre adottivo.

La seconda annata, che è arrivata su Netflix la scorsa estate, proponeva una nuova apocalisse da scongiurare, questa volta tornando indietro nel tempo, a Dallas nel periodo dell'assassinio di John F. Kennedy. Una volta tornati a casa, i fratelli scoprono che qualcosa è andato storto: hanno creato una nuova realtà alternativa dove il padre è ancora vivo e alla guida di un nuovo gruppo di giovani dotati, chiamato Sparrow Academy. Un event destinato ad avere ripercussioni su The Umbrella Academy 3, ora in lavorazione e presumibilmente prevista per l'inizio del 2022 su Netflix, in base alle durate delle post-produzioni dei cicli precedenti. Page è anche nel cast della serie animata basata sul videogioco Ark: Survival Evolved, anch'essa in lavorazione per il prossimo anno.