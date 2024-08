The Umbrella Academy 4 riceve un pessimo punteggio su Rotten Tomatoes

La quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy è ora in streaming su Netflix. L'embargo sulle recensioni è stato revocato solo oggi, ma queste non sembrano promettere bene.

Le recensioni si confermano decisamente contrastanti finora, con l'ultima stagione dell'adattamento del fumetto scritto da Gerard Way che ha ottenuto il punteggio più basso su Rotten Tomatoes della serie. Date un'occhiata ai verdetti qui sotto.

L'accoglienza a The Umbrella Academy 4

Nel finale della terza stagione, i membri superstiti della famiglia Hargreeves e della Sparrow Academy hanno unito le forze e sono riusciti a impedire il "kugelblitz". Ci sono state alcune vittime, ma alla fine non ha avuto importanza perché tutto si è resettato e i nostri eroi, ormai apparentemente impotenti, hanno preso strade diverse nel tentativo di vivere una vita "normale" in quella che è stata definita la Timeline Finale.

The Umbrella Academy: Ellen Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman in una scena

Con 19 verdetti contati (quindi c'è molto spazio per le fluttuazioni), la quarta stagione di The Umbrella Academy ha ottenuto fino a questo momento un punteggio del 58% su Rotten Tomatoes, con un punteggio del pubblico ancora più basso, pari al 30%.

"Sono così entusiasta che i fan incredibilmente fedeli di The Umbrella Academy potranno avere la giusta conclusione del viaggio dei fratelli Hargreeves che abbiamo iniziato cinque anni fa", ha dichiarato il creatore Steve Blackman in un comunicato quando è stata annunciata la stagione finale. "Ma prima di arrivare a questa conclusione, ci aspetta una storia incredibile per la quarta stagione, che terrà i fan con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti".

Basata sull'omonima serie a fumetti di Gerard Way, The Umbrella Academy ha debuttato nel 2019 e segue un gruppo di fratelli allontanati con superpoteri che si riuniscono dopo la morte del padre.

L'ultima stagione si è conclusa con un importante colpo di scena: c'è una nuova linea temporale dettata dal patriarca della famiglia, Reginald (Colm Feore), e i fratelli non hanno più i loro poteri. Non è l'unica stranezza di questa linea temporale, dove la posta in gioco è più alta che mai: ci sono nuovi nemici che vogliono vederli cancellati dall'esistenza, ma come possono affrontare i loro nemici senza i loro poteri? E i fratelli riusciranno mai a riaverli?