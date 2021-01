The Umbrella Academy 3: svelati gli interpreti degli Sparrow

Netflix ha annunciato i nuovi arrivi nel cast di The Umbrella Academy 3, svelando chi interpreterà i membri degli Sparrow.

The Umbrella Academy 3 ha trovato gli interpreti degli Sparrow, i membri del nuovo gruppo di ragazzi speciali che fanno parte della famiglia Hargreevs nella nuova dimensione in cui si ritrovano i protagonisti dopo essere tornati dall'avventura vissuta negli anni '60.

Netflix ha condiviso online i dettagli degli arrivi nel cast che saranno impegnati sul set a partire da febbraio.

Nella terza stagione di The Umbrella Academy ritorneranno Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya, Adam Godley e Colm Feore.

I nuovi arrivi nel cast sono i seguenti:

Justin H. Min sarà Ben/Sparrow #2, la nuova versione del personaggio che sarà un giovane machiavellico ed esperto in tattica, con una vita interiore tumultuosa, tendente ai vizi, pragmatico e incredibilmente vigile. Ben è determinato a guadagnare il suo status di leader a tutti i costi.

Justin Cornwell sarà Marcus/Sparrow #1: un ragazzo dal fisico imponente, affascinante, onesto, virtuoso ed esigente. Marcus tiene insieme la famiglia e può essere letale, calcolatore pur provando compassione, intelligente e forte. Marcus viene descritto come disciplinato, razionale e in controllo, in grado di trasmettere l'idea di essere sicuro e un leader senza mai alzare la voce.

Britne Oldford interpreterà Fei/Sparrow #3 che ha una visione personale del mondo e può sembrare misantropa e solitaria, anche se in realtà vuole un amico. Fei è quasi sempre la persona più intelligente nella stanza e vuole risolvere i problemi. La ragazza, inoltre, non si fermerà di fronte a nulla pur di portare a termine il proprio lavoro.

Jake Epstein avrà la parte di Alphonso/Sparrow #4 che porta sul proprio volto e sul corpo, dopo anni di lotta al crimine, molte cicatrici. Alphonso ha un grande senso dell'umorismo e ama le pizze e la birra.

Genesis Rodriguez interpreterà Sloane/Sparrow #5, una giovane romantica e sognatrice che pensa di avere uno scopo più grande nella vita, sentendosi però legata alla Sparrow Academy a causa della sua famiglia. Sloane ha dei progetti e un giorno potrebbe abbastanza coraggiosa da provare a realizzarli.

Cazzie David sarà Jayme/Sparrow #6, una giovane solitaria che si nasconde sotto il cappuccio di una felpa. La ragazza non dice molto perché non deve farlo e allontana gli altri. La ragazza è intelligente e trascorre molto del suo tempo con Alphonso, il suo unico amico.

Il Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale/Christopher/Sparrow #7 è un cubo dotato di poteri telecinetici dalle origini sconosciute che può congelare un'intera stanza e suscitare un terrore paralizzante. Ha il ruolo di oracolo tra gli Sparrow, offre consigli e ha la parte di mediatore nella famiglia. Il cubo merita fiducia ed è trattato dagli Sparrow come un altro membro della famiglia.