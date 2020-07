The Umbrella Academy 2, nel trailer della seconda stagione è di nuovo la fine del mondo

È quasi tempo di The Umbrella Academy 2, ma intanto godiamoci il nuovissimo trailer diffuso pochi minuti fa da Netflix. (Non tanto) spoiler: siamo di nuovo alle prese con la fine del mondo.

Dopo il cliffhanger del season finale della prima stagione di The Umbrella Academy, in cui i Fratelli Hargreeves al completo (sì, anche Ben, checché vi voglia far credere Klaus) sono tornati indietro nel tempo, anche se ognuno in una timeline differente.

E, a breve (lunedì, secondo Five) vi sarà anche una nuova fine del mondo... Ovviamente, mica poteva succedere qualcosa di bello. Così gli Hargreeves, ancora in fuga dalla Commissione, si dovranno affrettare per salvare ancora una volta il mondo. O almeno, provarci.

"Stessi superpoteri. Nuovi superproblemi", insomma. Il tutto a suon di "Here Comes The End", un brano originale di Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance e co-autore delle graphic novel a cui si ispira l'originale Netflix.

La seconda stagione di The Umbrella Academy 2 sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal prossimo 31 luglio.