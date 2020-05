The Umbrella Academy 2: l'uscita su Netflix è ufficiale

Netflix ha annunciato la data di uscita di The Umbrella Academy 2 con un video sulle note di I think we're alone now.

The Umbrella Academy 2 ha finalmente una data di uscita: il 31 luglio, come annunciato da un divertente video in cui i protagonisti ballano sulle note di I think we're alone now di Tiffany, creando così una nuova versione di una delle scene più memorabili della prima stagione.

Netflix ha dato così una buona notizia ai fan dello show tratto dai fumetti creati e scritti da Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá.

Composta da 10 episodi e prodotta da Universal Content Productions per Netflix, la seconda stagione di The Umbrella Academy avrà come protagonisti Ellen Page, Tom Hopper, David Castaneda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin H. Min.

La serie Netflix - qui potete leggere la recensione di The Umbrella Academy - prende il via con la nascita di 43 bambini dotati di super poteri nonostante le madri non avessero mostrato alcun sintomo relativo a una possibile gravidanza. L'eccentrico miliardario Reginald Hargreeves ha viaggiato intorno al mondo per individuare il maggior numero di neonati, animato dalla convinzione che possedessero un potenziale incredibile. Hargreeves è però riuscito ad adottarne solo sette e li ha riportati alla The Umbrella Academy, dove li ha addestrati per imparare a usare i loro poteri e salvare il mondo. L'uomo è stato una figura paterna poco amorevole e ognuno dei suoi "figli" è cresciuto con problemi emotivi e non solo. La serie racconta la storia di questi potenziali supereroi alle prese con un'imminente apocalisse.