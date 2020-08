The Umbrella Academy 2 "copia" uno dei migliori momenti di Captain America in Avengers: Endgame

The Umbrella Academy 2 conterrebbe un chiaro riferimento a uno dei migliori momenti di Captain America in Avengers: Endgame. La scena in questione è quella che vede Numero Cinque coinvolto in un intenso combattimento.

The Umbrella Academy: Aidan Gallagher in una scena

Come nel caso di Avengers: Endgame, anche la seconda stagione di The Umbrella Academy contiene il tema dei viaggi nel tempo, con i fratelli Hargreeves intrappolati negli anni '60 e Numero Cinque che cerca in tutti i modi di fare ritorno a casa prima che un'altra apocalisse distrugga il mondo. Dopo avere perso l'occasione di tornare nel 2019 offerta da The Handler, Numero Cinque ha un'ispirazione e capisce che il suo ostacolo al ritorno a casa è l'assassinio di Kennedy. Cinque deve trovare la sua versione adulta e prendere la sua valigetta.

Sfortunatamente incontrare l'altro se stesso comporta conseguenze devastanti, incluse paranoia irrazionale e improvvise esplosioni di rabbia; ed è così che il vecchio e il giovane Numero Cinque si ritrovano coinvolti in una lotta ferocissima, con la versione vecchia che chiede alla giovane 'ti stai stancando?' e l'altro che risponde 'potrei farlo per tutto il giorno'.

Riferimento più che esplicito allo scontro tra i due Capitain America in Avengers: Endgame, quando Captain America fa ritorno nella New York del 2012 e incontra la sua versione di quella timeline dando vita a uno scontro fratricida.

La seconda stagione di The Umbrella Academy è attualmente disponibile su Netflix.