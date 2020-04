The Umbrella Academy 2: "Sarà molto emozionante" dice il compositore Jeff Russo

The Umbrella Academy: una scena con Colm Feore

Jeff Russo, autore delle musiche di The Umbrella Academy 2, ha anticipato alcuni dettagli della seconda stagione della serie Netflix. Intervistato in esclusiva dal sito americano ComicBook.com, il compositore ha affermato ciò che segue: "C'è sicuramente un grosso cambiamento a livello di ambientazione. Abbiamo cercato di non cambiare troppo il modo in cui raccontiamo la storia sul piano musicale. C'erano delle canzoni molto belle nella prima stagione, e ne useremo di belle anche nella seconda. Usiamo la colonna sonora per rafforzare gli archi emotivi di tutti i personaggi, era così nella prima stagione e lo sarà anche nella seconda. Ci sono dei nuovi personaggi con cui ci divertiremo dal punto di vista musicale, è sempre bello avere nuove idee tematiche per personaggi nuovi e capire come sottolinearle. Ci sono molte novità, e c'è molto di quello che già conoscevamo. Sarà molto emozionante quest'anno."

The Umbrella Academy: Ellen Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda, Aidan Gallagher, Emmy Raver-Lampman in una scena

La prima stagione di The Umbrella Academy, basata sull'omonima serie a fumetti della Dark Horse Comics, ha debuttato su Netflix nel febbraio del 2019, e la seconda annata è stata confermata due mesi dopo, insieme all'annuncio che i primi dieci episodi fossero stati visti in 45 milioni di case nel primo mese di disponibilità sulla piattaforma negli Stati Uniti.

Le riprese della seconda stagione di The Umbrella Academy si sono concluse lo scorso novembre, e la post-produzione è ancora in corso, come svelato sui social dallo showrunner Steve Blackman, il quale ha postato qualche giorno fa un'immagine in cui lo si vedeva all'opera su uno degli episodi, in sala di montaggio. Nel medesimo contesto, lo sceneggiatore del fumetto ha affermato che gli autori dello show televisivo sono al corrente di dettagli legati alle storie ancora inedite, per poter pianificare con largo anticipo l'evoluzione della serie. Al momento non è ancora nota la data di rilascio della seconda stagione, ma si presume che sarà nei prossimi mesi, se è vero che, come affermato da Blackman, il calendario di lavorazione è rimasto invariato.