The Tunnel - Trappola nel buio disponibile in streaming, ecco dove

Koch Media è felice di annunciare che The Tunnel - Trappola nel buio (Tunnelen), film norvegese del 2019 diretto da Pål Øie e prodotto da Norsk Filmproduksjon e Handmade Films in Norwegian Woods è finalmente disponibile on demand e in streaming su Sky, Rakuten TV, Tim Vision, CHILI, Infinity e VVVVID.

Il lungometraggio di Pål Øie è pronto a tenere il pubblico in tensione grazie a una storia drammatica e ricca di suspence. Un incidente in un tunnel si trasforma rapidamente in una battaglia tra la vita e la morte, dove turisti, famiglie con bambini e giovani ragazzi vengono bruscamente e brutalmente barricati nella totale oscurità del tunnel mentre all'esterno infuria una bufera di neve. Con tutte le vie di fuga bloccate, le persone rimaste imprigionate dovranno fare il massimo per salvare se stessi e i propri cari. Ormai senza scampo, l'unica speranza è che arrivino in tempo i soccorsi alle prese con la tormenta...

The Tunnel - Trappola nel buio: Thorbjørn Harr in una scena del film

Questo incredibile disaster movie claustrofobico, dall'alto tasso adrenalinico e d'impatto, presenta nel cast Thorbjørn Harr celebre per la serie TV Vikings oltre a Ylva Fuglerud, Lisa Carlehed, Mikkel Bratt Silset e Peter Førde. La sinossi ufficiale di The Tunnel - Trappola nel buio racconta: "Quando un camion si incendia all'interno di un tunnel, le persone che stanno tornando a casa per Natale restano intrappolate in un fuoco mortale, senza scampo. Con una tempesta di neve che infuria all'esterno e i primi soccorritori che lottano per raggiungere il luogo dell'incidente, ogni uomo combatte per la propria sopravvivenza."