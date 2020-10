The Trial of the Chicago 7, su Netflix in streaming da oggi

The Trial of the Chicago 7 arriva su Netflix in streaming a partire da oggi, 16 ottobre: disponibile l'attesissimo film di Aaron Sorkin, Re Mida degli sceneggiatori di Hollywood, interpretato da Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt e dal premio Oscar Eddie Redmayne.

The Trial of the Chicago 7: un primo piano di Joseph Gordon-Levitt

Il film racconta la storia di come una protesta pacifica organizzata nel 1968 all'esterno di una Convention Democratica si sia trasformata in uno scontro mortale con la polizia e la guardia Nazionale, mentre la nazione seguiva i terrificanti eventi in televisione. The Trial of the Chicago 7 seguirà inoltre il processo dominato dai leader della protesta Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen), Jerry Rubin (Jeremy Strong), Tom Hayden (Eddie Redmayne), e Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II) insieme al loro avvocato, William Kunstler (Mark Rylance). Nel cast anche John Carroll Lynch nei panni di Dellinger, Joseph Gordon-Levitt in quelli del procuratore Richard Schultz, Frank Langella nel ruolo del Giudice Julius Hoffman e Michael Keaton come Ramsey Clark.

Aaron Sorkin: Jeremy Strong lo ha pregato di usare lacrimogeni veri sul set di Chicago 7

Il processo ai Chicago 7: una scena del film con Sacha Baron Cohen

I fan di Aaron Sorkin sono in subbuglio dopo che lo sceneggiatore ha confermato di voler scrivere The Social Network 2, sequel del film del 2010 da lui sceneggiato e diretto da David Fincher. Proprio il ritorno del regista rappresenta l'unica condizione alla quale Sorkin firmerebbe per realizzare l'opera. Dieci anni sono trascorsi dall'uscita al cinema di The Social Network: un decennio durante il quale il mondo dei social, in particolare quello di Facebook, è cambiato rapidamente, tra evoluzione e involuzione, plasmando di conseguenza anche la società che ci circonda.

Sorkin ha spiegato di avere già il materiale di partenza da adattare per realizzare il film in questione: Zucked, un libro del 2019 scritto dal primo investitore di Facebook Roger McNamee, l'opera racconta l'intima resa dei conti di McNamee riguardo il catastrofico fallimento di Zuckerberg, capo di una delle aziende più potenti del mondo, nell'affrontare i danni che sta facendo.

The Trial of the Chicago 7 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.