The Trial of the Chicago 7: Eddie Redmayne tra i protagonisti

Eddie Redmayne potrebbe essere uno dei protagonisti del film The Trial of the Chicago 7, il nuovo progetto diretto dallo sceneggiatore Aaron Sorkin.

Il ruolo che la produzione vorrebbe affidare al premio Oscar è quello di Tom Hayden, il co-fondatore della Students for a Democratic Society e famoso per le sue battaglie contro la guerra, per sostenere i diritti civili e per aver ideato il Port Huron Stateman. L'uomo, negli anni Sessanta, è stato uno degli attivisti più importanti ed è poi stato coinvolto nel caso al centro della trama.

Il lungometraggio si basa sul processo, avvenuto nel 1969, in cui sette persone sono state incolpate di cospirazione e altri crimini, dando il via a delle proteste che hanno colpito duramente la Convention dei Democratici.

Il processo ha attirato l'attenzione della nazione e ha dato il via a un dibattito che avrebbe dovuto causare dei problemi al governo americano.

Nel cast dovrebbe esserci anche l'attore Sacha Baron Cohen, coinvolto nel lungometraggio fin dagli inizi del suo sviluppo, periodo in cui era destinato a essere diretto da Steven Spielberg.

Sorkin ha debuttato alla regia con Molly's Game dopo una lunga carriera come sceneggiatore con film del calibro di The Social Network e Codice d'onore, e la serie The West Wing.