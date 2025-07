Peter Dinklage, la star de Il trono di spade confessa: "Ecco qual è stato il sì più facile della mia carriera"

Peter Dinklage è uno degli ospiti più illustri che partecipano al San Diego Comic-Con in corso nel weekend in California. L'attore, conosciuto principalmente per il ruolo ne Il trono di spade, ha partecipato ad un panel e ha raccontato alcuni aneddoti.

Tra i più recenti, Dinklage ha confessato di aver accettato con molta facilità uno degli ultimi ruoli che gli sono stati offerti nel mondo del cinema.

Il sì più facile nella carriera di Peter Dinklage

L'attore sarà protagonista del remake dell'horror The Toxic Avenger, e dire sì all'offerta di interpretare l'antieroe protagonista del film, Toxie, è stato molto semplice.

"Non avevo mai fatto un film come questo, né un ruolo del genere, e la sensibilità della sceneggiatura, e sapere cosa avrebbe voluto farne il regista, per me era tutto" ha spiegato Dinklage.

Peter Dinklage in una scena di The Toxic Avenger

Girare un film è sempre un salto nel vuoto, soprattutto per la lontananza dalla famiglia: "Vai a girare un film lontano dai tuoi figli, dall'altra parte del mondo. E quando invecchi, soprattutto, devi essere certo che ne valga davvero la pena".

Il progetto del remake di The Toxic Avenger

The Toxic Avenger è un nuovo adattamento del cult del 1984 della Troma Entertainment, e uscirà a fine agosto. Racconta la storia di un timido bidello che cade in una vasca di rifiuti tossici e si trasforma in un mutante deforme ma dotato di una forza sovrumana. Con i suoi nuovi poteri combatte il crimine e la corruzione in città.

Nel cast del film, girato nel 2023 ma in uscita soltanto adesso, oltre a Peter Dinklage nel ruolo di Winston Gooze/Toxic Avenger, recitano anche Elijah Wood nel ruolo di Fritz Garbinger, Kevin Bacon nel ruolo di Bob Garbinger e Macon Blair, il regista del film, nei panni di Dennis, insieme a Luisa Guerreiro che interpreta fisicamente il personaggio di Toxie.