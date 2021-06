The Toxic Avenger: Elijah Wood sarà il villain del reboot

Il reboot di The Toxic Avenger ha trovato il suo villain: Elijah Wood affiancherà Peter Dinklage e Jacob Tremblay nel film che rilegge in chiave moderna il film di supereroi ecologico low-budget del 1984.

The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe: Elijah Wood in una scena del film

Un reboot de Il vendicatore tossico è in lavorazione dal 2010. Tuttavia, il progetto è decollato solo dopo l'acquisto dei diritti da parte di Legendary. Di recente, Legendary ha scelto Macon Blair come sceneggiatore e regista di The Toxic Avenger, e il film sta lentamente prendendo forma.

Come riporta il blog The Illumminerdi, Elijah Wood sarà il principale villain di The Toxic Avenger nei panni di Bob Garbinger, boss corrotto e assettato di denaro del protagonista Winston (Peter Dinklage).

Ecco la descrizione del personaggio riportata dal blog: Bob Garbinger (40-50) - Chioma leonina e volto segnato dalla chirurgia plastica. Il malvagio capo della losca compagnia Garb X non ha alcun riguardo per il benessere di nessuno tranne di se stesso e si imbarca in una furia omicida per diventare potente come Toxie. Il suo ego è rafforzato dalla sua posizione tra i funzionari della città, ma in realtà vive nella paura delle rappresaglie del clan criminale con cui è in debito.

La nuova versione di The Toxic Avenger sarà incentrata su tematiche ambientali e sovvertirà il genere dei film dedicati ai supereroi seguendo le orme di Deadpool. Al centro della storia ci sarà un uomo qualunque che cade tra dei rifiuti tossici venendo trasformato in mutante e ritrovandosi diviso tra una vita da emarginato e quella di eroe mentre cerca di salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze all'insegna della corruzione e dell'avidità.

Jacob Tremblay interpreterà il figlio di Winston mentre Taylour Paige sarà la protagonista femminile del film.