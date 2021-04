Indiana Jones 5, lo scambio di opinioni tra Patrick Schwarzenegger e Elijah Wood su Twitter

Nei giorni scorsi si è tornati a parlare di Indiana Jones 5 e al dibattito social hanno partecipato anche Patrick Schwarzenegger e Elijah Wood che su Twitter sono stati protagonisti di uno scambio di idee sul film e sul recente casting di Phoebe Waller Bridge.

Il figlio d'arte e il protagonista de Il Signore degli Anelli hanno infatti avviato un dibattito sul nuovo capitolo dello storico franchise con protagonista Harrison Ford, anche se i primi tweet potevano far presagire una conversazione non troppo piacevole.

Come riporta anche Entertainment Tonight, tutto è iniziato con un tweet di Schwarzenegger, un repost delle ultime notizie di casting riguardanti il film, quella relativa a Phoebe Waller-Bridge. Approfittando dell'articolo sottomano, l'attore di Midnight Sun ha commentato "Adoro Indiana Jones, ma non sono molto sicuro...".

Al che Wood ha risposto, credendo che si riferisse all'entrata nel cast della star di Fleabag o al regista della pellicola: "Non sei molto sicuro di cosa esattamente? Della grande Phoebe Waller-Bridge? Del brillante James Mangold?".

Ma Schwarzy Jr. ha subito replicato: "Di un altro film!".

L'interprete di Frodo questa volta ha convenuto che fosse un dubbio lecito, rispondendo con un "Ahahah ci sta", aggiungendo però anche "Una possibilità di redenzione è piena di speranza".

Insomma, come noi spesso abbiamo dubbi su possibili remake/reboot/sequel dei più iconici film, così succede anche per chi vi prende solitamente parte. E non tutti sono d'accordo al riguardo.

Il quinto film di Indiana Jones uscirà nelle sale a luglio 2022.