The Tourist: Jamie Dornan nelle prime foto della serie thriller, Hugo Weaving abbandona il cast

Le prime foto di Jamie Dornan nell'outback australiano, l'attore è protagonista della miniserie thriller in sei episodi The Tourist.

The Tourist: un primo piano di Jamie Dornan

The Tourist: Jamie Dornan alla pompa di benzina

The Tourist: Jamie Dornan nell'outback

Primo sguardo alle foto di Jamie Dornan in The Tourist, miniserie mystery thriller prodotta dalla compagnia di Fleabag, Two Brothers Pictures. Hugo Weaving, in un primo tempo nel cast, ha abbandonato la produzione.

La storia è incentrata su un inglese (Jamie Dornan) in viaggio nell'entroterra australiano che scopre di essere inseguito da un enorme camion cisterna che cerca di mandarlo fuori strada. Un epico inseguimento si consuma nel deserto finché l'uomo non si sveglia in ospedale, ferito, ma in qualche modo vivo. L'unico problema è che non ha idea di chi sia. Con figure spietate del suo passato che lo inseguono, la ricerca di risposte dell'uomo lo spinge attraverso l'entroterra vasto e spietato.

Fanno parte del cast di The Tourist Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Ólafur Darri Ólafsson e Alex Dimitriades. Hugo Weaving è stato costretto ad abbandonare la serie per problemi di schedule ed è stato rimpiazzato da Damon Herriman, visto di recente ne La ferrovia sotterranea.

The Tourist, serie in sei episodi, è firmata da Harry e Jack Williams. La serie è prodotta da Two Brothers Pictures per la BBC, in associazione con Highview Productions, All3Media International, the South Australian Film Corporation, HBO Max, Stan e ZDF.