The Tomorrow War: Chris Pratt condivide i concept art del film

Chris Pratt ha condiviso online degli spettacolari concept art del suo nuovo film The Tomorrow War, in arrivo a Natale 2020.

The Tomorrow War sarà il prossimo film sci-fi di Chris Pratt e la star ha condiviso online un video che mostra i concept art creati per il progetto che arriverà nelle sale a Natale 2020.

L'attore ha scritto: "Una delle cose più elettrizzanti della produzione di un film è vedere il lavoro compiuto per i concept art. Sono cresciuto con una matita in mano. Disegnavo qualsiasi cosa. Disegnavo 50 cavalli. Copiavo le immagini dei fumetti, della Marvel, della DC, Conan, tanti super eroi e personaggi di vari giochi di ruolo come Rifts e Mech Warrior. Dipingevo dei murales sulle mura della mia camera da letto. Ho sempre scarabocchiato. E rispetto enormemente gli artisti che disegnano a mano libera".

Chris Pratt ha quindi proseguito nel post dedicato a The Tomorrow War: "Quindi vedere il mio volto disegnato in immagini come queste è davvero surreale. Provo un incredibile rispetto nei confronti degli artisti che li hanno realizzati. E un grande sostegno ai ragazzini lì fuori che disegnano. Le matite e la carta sono economiche. L'arte è un modo fantastico per aumentare la propria sicurezza. Per Natale date ai vostri figli una matita e dei blocchi da disegno".

Il film racconta cosa accade quando l'umanità sta perdendo la sua battaglia contro un'invasione aliena e gli scienziati devono sviluppare un modo per combattere creando un modo di far arrivare dal passato dei soldati per combattere in guerra. Al centro della storia ci sarà un uomo che viene trascinato in un futuro il cui destino dipende da lui e dalla sua capacità di affrontare il passato.

Oltre a Chris Pratt nel cast ci saranno anche J.K. Simmons, Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Theo Von, Jasmine Matthews, Keith Powers, Mary Lynn Rajskub, Edwin Hodge, Mike Mitchell, Seychelle Gabriel, Alan Trong, Chibuikem Uche, e Alexis Louder.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Zach Dean e nel team di produttori ci sono la star di Guardiani della Galassia, oltre a David S. Goyer e David Ellison.