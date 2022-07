The Terminal List: l'autore dei libri risponde alle recensioni negative della serie con Chris Pratt

L'autore del romanzo a cui si ispira The Terminal List, la nuova serie Amazon con Chris Pratt, si è aperto a proposito delle recensioni negative ricevute dallo show: Jack Carr, un ex Navy SEAL il cui primo romanzo è stato pubblicato nel 2018, è stato intervistato da Tucker Carlson, il quale ha sottolineato che sembra esserci un'ampia discrepanza tra la reazione della critica alla serie drammatica e quella del pubblico.

Lo show, che ha debuttato all'inizio di questo mese ed è incentrato sul comandante dei Navy SEAL James Reese che investiga sulle circostanze che si celano dietro l'imboscata del suo plotone, ha ottenuto un punteggio del 95% su Rotten Tomatoes per quanto concerne l'opinione del pubblico, mentre la valutazione della critica è solo del 43%.

Quando gli è stato chiesto di parlare di questo aspetto, Carr ha spiegato: "È perfettamente in linea con tutto ciò che riguarda la politica e il clima che respiriamo in America in questo momento. Sembra che sia questo ad aver scatenato un bel po' di queste critiche".

"Il 95 percento delle valutazioni degli spettatori, ovvero quelle del pubblico, sono positive e questo conta più di ogni altra cosa. Non l'abbiamo realizzata per i critici. L'abbiamo creata per il soldato, il marinaio, l'aviatore e il marine che sono andati in Iraq e in Afghanistan. E quella valutazione del 95 percento mi fa capire che abbiamo fatto un buon lavoro", ha concluso l'autore di Terminal List.