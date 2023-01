The Sympathizer: Marc Munden e Fernando Meirelles dirigeranno alcuni episodi della serie di Park Chan-wook

The Sympathizer, la nuova serie tv di HBO/A24, ha fatto subito parlare di sé per via di alcune fotografie dal set in cui Robert Downey Jr., impegnato come produttore e interprete, era apparso con un look che lo rendeva quasi irriconoscibile. Mentre la versatilità espressiva dell'attore verrà messa alla prova, Deadline ci segnala che Marc Munden (Utopia) e Fernando Meirelles (I due Papi) sono stati scelti per dirigere alcuni episodi, affiancando Park Chan-wook.

Tratta dal romanzo di Viet Tanh Nguyen pubblicato nel 2016, The Sympathizer è un thriller di spionaggio e una satira interculturale sulle lotte di una spia comunista (il Capitano), metà francese e metà vietnamita, durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e il conseguente esilio negli Stati Uniti. Nella serie vedremo Robert Downey Jr. interpretare ben 5 ruoli differenti e tutti negativi, dovendo trasformarsi di volta in volta sul set.

Deadline ha recentemente riportato che Marc Munden dirigerà gli episodi 5,6 e 7 di The Sympathizer, mentre Fernando Meirelles solamente il 4. Inoltre il cast della serie vede l'ingresso di Duy Nguyen (fratello del Capitano e guida delle spie), Kayli Tran (una spia comunista determinata a tutto pur di compiere la propria causa) e VyVy Nguyen (la devota moglie del Maggiore le cui scelte impatteranno sul suo stesso paese).

Robert Downey Jr. tra le star della serie The Sympathizer, del regista di Old Boy

Park Chan-Wook è lo showrunner (e regista della serie) insieme a Don McKellar. Nel cast di The Sympathizer troviamo anche: Sandra Oh, Kieu Chinh, Ky Duyen, Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le e Alan Trong.