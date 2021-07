Robert Downey Jr. tra le star della serie The Sympathizer

L'attore Robert Downey Jr. sarà coinvolto come interprete e produttore della serie The Sympathizer, un nuovo progetto HBO diretto da Park Chan-Wook.

Robert Downey Jr. tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, grazie alla miniserie The Sympathizer, un progetto che verrà diretto da Park Chan-wook.

L'adattamento del romanzo scritto nel 2016 da Viet Tanh Nguyen verrà prodotto da A24 e arriverà in tv grazie a HBO.

Dolittle: una scena del film con Robert Downey Jr.

Negli episodi di The Sympathizer l'attore Robert Downey Jr. avrà vari ruoli portando in scena gli antagonisti del protagonista, ognuno dei quali rappresenta un diverso aspetto dell'establishment americano. L'attore sarà quindi ad esempio alle prese con la parte di un membro del Congresso, di un agente della CIA e di un regista di Hollywood.

L'ex interprete di Iron Man ha dichiarato: "Adattare l'opera importante e magistrale di Nguyen richiede un team di visionari. Con Park nel team come regista mi aspetto che sia un'avventura creativa dal punto di vista della produzione per me, Susan e Team Downey e un processo stimolante per me nell'interpretare questi ruoli complessi. A24 e HBO sono la perfetta combinazione di partner e co-genitori. Si tratta esattamente del tipo di sfida che stavo cercando e credo che offriremo un'esperienza incredibile al nostro pubblico".

Il romanzo racconta la storia di una talpa che lavora in segreto nell'esercito del Vietnam del Sud. Quando l'agente viene esiliato negli Stati Uniti rimane legato alla comunità vietnamita e diventa un consulente per un film statunitense sulla Guerra in Vietnam, nazione dove poi ritorna per combattere contro i comunisti.

Park Chan-Wook sarà coinvolto come co-showrunner in collaborazione con Don McKellar e sarà il regista dell'intera serie.