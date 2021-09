The Suicide Squad, Warner Bros. fa gli auguri a Idris Elba... Ma sbaglia personaggio

Warner Bros. ha fatto gli auguri alla star di The Suicide Squad Idris Elba per il suo compleanno... Peccato che abbiano fatto cilecca con il personaggio.

La star di The Suicide Squad Idris Elba ha compiuto 49 anni lo scorso 6 settembre, e per festeggiarlo Warner Bros. ha deciso di dedicargli un post di auguri sui social. Se solo avessero indovinato il personaggio...

I Social Media Manager di Warner Bros. questa volta non l'hanno fatta esattamente grossa, ma di sicuro hanno fatto sorridere gli utenti del web.

Nell'augurare un buon compleanno all'interprete di Bloodsport nel film di James Gunn The Suicide Squad, l'account Twitter ufficiale degli studios si è infatti reso colpevole di un piccolo strafalcione, indirizzando Elba come colui che ha dato il volto a un altro personaggio DC, Deadshot.

Ovviamente si è trattato di una svista, per quanto curiosa, dato che si è a lungo vociferato che Elba potesse essere l'attore che avrebbe sostituito Will Smith (interprete di Deadshot nel film del 2016 diretto da David Ayer, Suicide Squad) per il sequel/soft reboot di Gunn.

Tuttavia, c'è chi si è chiesto quanto ne sappiano davvero gli addetti ai lavori del DC Universe della mitologia fumettistica per confondere l'uno e l'atro personaggio, facendo riferimento anche a un aneddoto raccontato dallo sceneggiatore di Man of Steel David S. Goyer, secondo il quale alcuni dirigenti gli chiesero di non distruggere la navicella di Kal-El nel film, così che Superman potesse tornare sul (non più esistente) Krypton.

Beh, sviste a parte, non possiamo che rinnovare i nostri auguri a Mr. Elba, e sperare che davvero in futuro possa arrivare un altro progetto DC che lo vede coinvolto, come in tanti stanno chiedendo a gran voce.