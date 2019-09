The Suicide Squad: Peter Capaldi nel cast, Pete Davidson in un cameo?

Peter Capaldi, storico Doctor Who, è entrato nel cast di The Suicide Squad, e si vocifera di Pete Davidson in un cameo.

Peter Capaldi sarà in The Suicide Squad, probabilmente insieme a Pete Davidson. Ancora ignoto il ruolo dello storico volto di Doctor Who, mentre la partecipazione dell'attore comico è ancora incerta.

Secondo quanto riporta Deadline, Pete Davidson sarebbe in trattative per comparire nel film in un cameo, e l'accordo sarebbe vicino. Il cast della versione targata James Gunn si sta componendo di settimana in settimana, con il regista Taika Waititi che parteciperà al film insieme a Nathan Fillion e Idris Elba. Confermati nel cast Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, con Viola Davis, Jai Courtney e Joel Kinnaman.

La lettura della sceneggiatura dovrebbe iniziare molto presto e James Gunn su Twitter ha dichiarato che spera di dare notizie ai fan in tempi davvero brevi.

Il regista dopo le polemiche legate ai vecchi tweet che inizialmente avevano pregiudicato la regia di Guardiani della Galassia 3, è tornato in sella al progetto e dopo la conclusione dei lavori di The Suicide Squad - la cui pubblicazione è prevista per il 2021 - inizierà la produzione del terzo volume del film inserito nel Marvel Cinematic Universe.