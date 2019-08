Suicide Squad 2: James Gunn mette in guarda i fan da una truffa sul casting

Il regista di Suicide Squad 2, James Gunn, mette in guardia i fan su una truffa relativa ai casting del film.

Pare infatti che stia circolando in rete un annuncio fasullo, in cui si invitano i fan della DC a partecipare ai casting per le comparse di The Suicide Squad, reboot del film uscito nel 2016. Il regista, venendo a conoscenza dell'accaduto, ha subito allertato tutti i fan tramite Instagram della truffa in atto, specificando che si tratta di un annuncio fasullo: "Questa è una truffa. Quello non è nemmeno il titolo del film. Non ho idea di cosa si possa guadagnare con questo imbroglio, ma per favore fate attenzione alle persone senza scrupoli che girano online. Grazie ai fan della DC là fuori che hanno portato questo post alla mia attenzione."

L'annuncio falso in questione garantiva un compoenso di $150 al giorno e la possibilità di lavorare con le superstar Margot Robbie, Idris Elba e John Cena. Ma James Gunn ha smentito categoricamente, continuando anche a rispondere ad alcuni commenti dei fan allertandoli ancora di più.

Suicide Squad 2 sarà un sequel e un parziale reboot del franchise. Il film sarà scritto e diretto da James Gunn (Guardiani della Galassia Vol. 1 e 2) e avrà un cast composto da Margot Robbie, Idris Elba Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney.