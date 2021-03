The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn conferma la presenza del co-creatore dei fumetti nel trailer

Nel primo trailer di The Suicide Squad: Missione Suicida, come ha fatto notare il regista James Gunn, appare il co-creatore dei fumetti.

Il trailer di The Suicide Squad: Missione Suicida contiene molti dettagli ed easter egg per la gioia dei fan e il regista James Gunn ha rivelato che nel video si può vedere anche il co-creatore dei fumetti, John Ostrander.

Gail Simone, un'autrice di fumetti che fa parte dei follower su Twitter del filmmaker, aveva scritto: "Mi rende così felice vedere il rispetto per John Ostrander presente in questo film. Una persona grandiosa e uno scrittore brillante".

James Gunn, impegnato come regista e sceneggiatore del nuovo film tratto dai fumetti della DC, ha quindi risposto: "Lo avete visto nel trailer. Non può essere che il vero creatore di The Suicide Squad quello che mette delle bombe nelle loro teste (e ha aiutato che John Ostrander fosse un ex attore)".

Il regista di Suicide Squad: Missione Suicida, in precedenza, aveva spiegato che i fumetti dell'artista avevano avuto un'enorme influenza sul lungometraggio, svelando inoltre: "John è inoltre un bravo attore e interpreta il Dottor Fitzgibbon nel film ".

Il cast comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

La lista degli attori coinvolti nella realizzazione del lungometraggio, in arrivo ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC viene poi completata da David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.