The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn condivide la playlist delle canzoni non usate nel film

James Gunn ha svelato le canzoni che aveva pensato di utilizzare in The Suicide Squad: Missione Suicida e i motivi per cui non sono presenti nella colonna sonora.

The Suicide Squad: Missione Suicida sta per arrivare nelle sale e James Gunn ha rivelato online la playlist delle canzoni che inizialmente aveva pensato di inserire nella colonna sonora, cambiando successivamente idea.

Il regista, per la gioia dei fan, ha creato una playlist su Spotify che permette di ascoltare i brani, mentre a Empire ha spiegato i motivi per cui non sono stati utilizzati.

James Gunn, parlando di The Suicide Squad - Missione Suicida, ha affrontato il tema della colonna sonora che, come sanno molto bene i fan di Guardiani della Galassia, si preannuncia già come irresistibile e di grande impatto.

La playlist dei brani scartati si apre con Rusty Cage di Johnny Cage e il regista ha raccontato: "Quando avevamo quasi concluso il film abbiamo saputo che Wrath of Man di Guy Ritchie, che doveva essere distribuito qualche mese prima del nostro film, avrebbe usato Folsom Prison Blues, quindi abbiamo pensato di usare Rusty Cage, ma mi piaceva di più per la scena FPB".

Nei titoli di testa del film si potrà sentire People Who Died della The Jim Carroll Band, ma inizialmente Gunn aveva considerato per quel passaggio What A Way to Die dei The Pleasure Seekers.

Draw the Line degli Aerosmith è invece stata a lungo la musica usata per la scena in cui i membri della Suicide Squad vengono lanciati in acqua. Il co-produttore Simon Hatt ha però suggerito che forse era necessaria un po' più di tensione e quindi si è deciso di usare le composizioni strumentali di John Murphy.

James Gunn, parlando di Somos Sur di Ana Tijoux feat. Shadia Mansour, ha spiegato che adora la cantante cilena-francese e voleva usare la canzone quando la gang si trova all'esterno del bordello, ma la sequenza è stata accorciata notevolmente nel montaggio e hanno quindi usato Can't Sleep di K Flay per i momenti all'interno e all'esterno dell'edificio.

The Human Paradox di Dynazty, che il filmmaker ha annunciato che userà in un progetto futuro, e Resistiré erano state usate nelle prime versioni del montaggio prima che Grandson scrivesse Rain per la stessa scena.

La sequenza di azione con al centro Harley Quinn, nelle prime fasi della stesura della sceneggiatura, avrebbe dovuto usare Death on Two Legs dei Queen. Nella versione finale del film, tuttavia, ci sarà un altro brano. A Perfect Miracle della band Spiritualized era stata usata sul finale del film, ma non funzionava nel modo giusto, mentre Sometimes di Kero Kero Bonito e El Pueblo Unido Jamas Seera Vencido degli Inti-Illimani erano entrambe state considerate per i titoli di coda.

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.