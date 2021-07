The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn spiega l'assenza del Joker

Il regista James Gunn ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non coinvolgere il Joker nella storia di The Suicide Squad: Missione Suicida.

The Suicide Squad: Missione Suicida non mostrerà in azione il Joker e il regista James Gunn ha parlato dell'assenza del personaggio spiegando i motivi per cui non l'ha coinvolto nella storia.

David Ayer aveva infatti coinvolto il villain affidando la parte al premio Oscar Jared Leto, seppur la sua presenza sullo schermo fosse molto limitata.

Suicide Squad: la prima immagine del Joker di Jared Leto come twittata dal regista David Ayer

James Gunn, intervistato da The New York Times, ha spiegato: "Non so perché il Joker dovrebbe essere presente in The Suicide Squad - Missione Suicida. Non sarebbe di aiuto in quel tipo di situazione in stile guerra".

Il filmmaker ha inoltre sottolineato: "Volevo creare quello che pensavo fosse la Suicide Squad. Per me reagire al film di David Ayer lo renderebbe l'ombra del suo film. Volevo che fosse completamente una cosa indipendente".

In precedenza Gunn aveva spiegato parlando dei due film: "Non c'è niente che contraddica quello che accade nel film di David". Il regista aveva aggiunto: "Penso che per il film originale sia stato fatto un casting fantastico legato a questi personaggi, in particolare per quanto riguarda quelli che ho utilizzato... Ho cambiato quello che volevo e in pratica non ho aggiustato quello che andava bene".

Il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida comprende Margot Robbie, Viola Davis, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn, Nathan Fillion, Taika Waititi, Michael Rooker, e Idris Elba.

A completare il cast di The Suicide Squad: Missione Suicida, in uscita ad agosto 2021, prodotto da Warner Bros. e DC, ci saranno inoltre David Dastmalchian, John Cena, Joaquin Cosio, Mayling NG, Flula Borg, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland.