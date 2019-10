The Suicide Squad, James Gunn: "Warner Bros mi ha offerto la regia di qualsiasi film volessi realizzare"

James Gunn ha rivelato che è il regista di The Suicide Squad perché i vertici di Warner Bros. gli hanno dato la libertà di scegliere il film che voleva girare per loro.

James Gunn ha svelato via Instagram che la Warner Bros. gli aveva offerto la possibilità di scegliere qualsiasi film volesse dirigere pur di convincerlo a occuparsi di un progetto per lo studio dopo la fine del suo rapporto con la Marvel.

Il regista, attualmente impegnato sul set di The Suicide Squad, ha risposto a una domanda posta dai fan raccontando quindi come, dopo il licenziamento da parte della Disney, i responsabili della Warner Bros. lo hanno contattato: "Mi hanno in pratica offerto di occuparmi di qualsiasi cosa volessi realizzare. Volevo fare più di ogni altra cosa Suicide Squad".

James Gunn ha poi riallacciato i rapporti con la Disney e ritornerà alla guida di Guardiani della Galassia, concludendo così la trilogia di cinecomic. Il filmmaker ha spiegato che Disney e Warner non hanno avuto niente da ridire all'idea che firmasse uno dopo l'altro un film DC e uno della Marvel, permettendogli quindi di occuparsi di entrambi i progetti.

Il regista, in un'intervista rilasciata alcuni mesi fa, aveva spiegato che essere licenziato a causa di alcune battute di cattivo gusto e offensive scritte molti anni fa gli ha fatto vivere alcuni dei giorni più difficili della sua vita: "È successo e improvvisamente mi è sembrato come se tutto fosse scomparso. Sapevo semplicemente, in un momento che è accaduto con incredibile velocità, che ero stato licenziato. Ho pensato che la mia carriera fosse finita".