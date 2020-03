The Suicide Squad: James Gunn condivide un poster del film

Le riprese di The Suicide Squad si sono concluse e il regista James Gunn ha condiviso un poster ideato per il film.

The Suicide Squad ha ora un primo poster realizzato per la troupe e per il cast che è stato condiviso online dal regista James Gunn. Il post condiviso su Instagram dal filmmaker mostra infatti l'immagine creata per festeggiare la conclusione del lavoro sul set dell'atteso cinecomic.

James Gunn ha scritto online che l'artista John Sloboda si occupa della realizzazione di un poster ogni volta che viene coinvolto nella realizzazione di un film e il regista firma, insieme ad alcuni membri del cast, le locandine per consegnarle ad alcuni membri della troupe per ringraziarli del loro incredibile lavoro. Il regista di The Suicide Squad ha quindi sottolineato: "Non si tratta di un poster ufficiale, ma penso che l'artista abbia fatto un lavoro grandioso. Non chiedetemi di chi sono quelle firme. Posso solo distinguere quella di Margot e la mia e non so quali attori l'hanno firmato".

The Suicide Squad arriverà nelle sale americane il 6 agosto del 2021 con lo scopo di rilanciare il franchise dopo il film precedente, di cui è sia una sorta di sequel ma anche di reboot, visto che conterrà elementi del film precedente mescolati ad altri del tutto nuovi. Tra le star che rivedremo sul grande schermo nel nuovo cinecomic ci sono: Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis e Jai Courtney. Le new entry sono John Cena, Nathan Fillion, Idris Elba, Michael Rooker, Taika Waititi, Peter Capaldi e Alice Braga.