The Suicide Squad, James Gunn avverte: "Alcuni personaggi moriranno"

Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha annunciato la fine delle riprese per alcuni membri del cast e ha anticipato che alcuni potrebbero non arrivare vivi alla fine del film.

James Gunn annuncia che diversi attori principali hanno terminato le riprese di The Suicide Squad e ha comunicato che alcuni personaggi importanti potrebbero morire sul finale del film, notizia che ha creato preoccupazione tra i fan.

Nelle ultime settimane, James Gunn e il cast di The Suicide Squad, tra cui Margot Robbie, sono stati impegnati sul set di Panama che, come annunciato dal regista tramite Instagram, si è chiuso pochi giorni fa: "Abbiamo finito di girare a Panama. Le riprese di The Suicide Squad non sono terminate, ma si avvicina la fine e abbiamo salutato alcuni membri del cast questa settimana. Jose Osuna, Daniela Melchior, Joel Kinnaman, John Cena e Steve Agee"

Poco dopo l'annuncio, James Gunn ha parlato della morte di alcuni personaggi su Twitter, spiegando che il finale è già stato girato ma i fan dovranno attendere per capire chi sarà lo sfortunato:"Molti personaggi non arriveranno vivi alla fine del film! D'altronde parlando di The Suicide Squad. Però noi non stiamo girando il film in maniera cronologica, e il finale è già stato girato, quindi dovrete aspettare per capire chi non sopravviverà..."

Well a lot of cast members don’t make it to the end. This is #TheSuicideSquad. But we don’t shoot in order and the ending has already been shot, so you’ll have to wait to see who survives... #dontgettooattached https://t.co/YijJFGnVnY — James Gunn (@JamesGunn) February 22, 2020

Nonostante questa notizia scioccante che tiene i fan con il fiato sospeso, dal set di Panama sono arrivate anche le prime immagini del film come la nuova Harley Quinn, Idris Elba nei panni dei suo misterioso personaggio e l'arresto dei personaggi di Idris Elba e John Cena. Ci sono, quindi, alcuni indizi su The Suicide Squad anche se sono ancora troppo pochi per poter mettere insieme una vera e propria trama. Non resta che attendere altre news per poi andare al cinema il 6 agosto 2021.