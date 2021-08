The Suicide Squad: il cosplay di Weasel è ciò di cui (non) avete bisogno oggi (FOTO)

Si sa, al peggio non c'è mai fine. Ad "allietare" questa penultima domenica di agosto ci pensa James Gunn, che ha condiviso tramite il suo profilo Instagram lo scatto di un terribile cosplay di Weasel, personaggio protagonista di The Suicide Squad.

Senza dubbio, Weasel è il personaggio più singolare di The Suicide Squad - Missione Suicida di James Gunn e il cosplay condiviso sul profilo Instagram dal regista del film lo dimostra. Weasel è una creatura non in grado di esprimersi verbalmente.

Il cosplay di Weasel è stato realizzato da Rhylee Passfield e, secondo James Gunn, dovrebbe vincere l'Oscar dei cosplay. In effetti, non dubitiamo il fatto che quanto creato da Passfield possa risollevare questa vostra penultima domenica di agosto. Lo scatto non è passato inosservato ma è stato commentato da Daniela Melchior, che nel film ha interpretato Ratcatcher 2, e da Flula Borg, che ha commentato: "Wow, è l'outfit dei miei sogni. E anche dei miei incubi!".

In The Suicide Squad, Weasel è stato interpretato tramite la motion capture da Sean Gunn. Ancora non è chiaro se il personaggio possa tornare in altre installazioni targate DC oppure no. Ciò che è certo è che - come mostrato dalla scena post-credit - Weasel è riuscito in qualche modo a sopravvivere. Al momento, James Gunn è impegnato con la realizzazione di Guardiani della Galassia: Vol. 3. Poi, tornerà al mondo DC: James Gunn, infatti, è impegnato con le riprese di Peacemaker, spinoff di The Suicide Squad.

The Suicide Squad è disponibile nelle sale cinematografiche.