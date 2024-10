The Substance e The Beast in anteprima: il programma di I Wonder Pictures a Lucca Comics & Games 2024

L'anteprima di The Substance di Coralie Fargeat, raccapricciante opera a tinte horror con Demi Moore e Margaret Qualley nelle sale italiane dal 30 ottobre, e la proiezione speciale di The Beast di Bertrand Bonello, al centro di un panel sull'intelligenza artificiale e le applicazioni nel mondo del cinema e dell'animazione, tra gli eventi di punta di I Wonder Pictures in programma a Lucca Comics & Ganes 2024.

La manifestazione lucchese dedicata al fumetto, al cinema e ai giochi in ogni declinazione, in programma dal 30 ottobre al 3 novembre, vedrà la partecipazione di I Wonder Pictures e della piattaforma IWONDERFULL con tanti eventi e iniziative. Tra queste si segnala la presentazione del libro illustrato _Snot and Splash - Il mistero dei buchi scomparsi:, edito da Salani - trasposizione dell'omonimo film di Teemu Nikki, da novembre in sala - nel corso di un laboratorio per bambini e famiglie tenuto dall'autore Manlio Castagna.

Lucca ospiterà anche le celebrazioni per il successo di Everything Everywhere All at Once, pellicola pluripremiata agli Oscar che, in occasione dell'arrivo sulla piattaforma streaming, ha realizzato quattro inedite locandine a firma di Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua che saranno disponibili presso lo stand.

Lea Seydoux in una scena di The Beast

Ricorda il tuo Lucca

A Lucca è previsto l'inizio delle riprese del primo dei quattro film che esploreranno il fenomeno Lucca Comics & Games. I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, li realizzerà assieme al proprio partner produttivo All At Once e si occuperà di distribuirli in sala e su IWONDERFULL. Il progetto nasce da un'idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di All At Once e I Wonder Pictures, e dello scrittore, regista e critico cinematografico Manlio Castagna, che ne curerà regia e scrittura, insieme ad altri collaboratori.

The Substance, Demi Moore: "La mia chihuahua Pilaf mi riconosceva anche col trucco prostetico"

Fino al 12 ottobre, chiunque abbia già acquistato un titolo d'ingresso per LC&G2024 potrà proporre i propri ricordi o raccontare le proprie storie speciali legate a Lucca Comics & Games e vivere l'esperienza dello schermo da protagonista. Per partecipare: https://bit.ly/storiediluccacomics.