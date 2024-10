The Substance, Demi Moore: "La mia chihuahua Pilaf mi riconosceva anche col trucco prostetico"

Demi Moore si è fatta accompagnare sul set del suo ultimo film, il body horror The Substance, dalla fedele compagna di vita a quattro zampe Pilaf. L'adorabile chihuahua ha assistito a ore e ore di trucco della sua mamma umana senza battere ciglio, riconoscendo l'attrice anche sotto le protesi richieste dal ruolo.

L'attrice ha svelato a Entertainment Weekly che la sua amata chihuahua di 3 anni "era lì ogni giorno" per i sei mesi di riprese del film, interpretato anche da Margaret Qualley, girato a Parigi nel 2022. Nonostante abbia passato fino a 10 ore al giorno a farsi seppellire sotto strati di protesi, inclusa una creazione facciale che comprendeva 14 pezzi individuali, Moore ha garantita che Pilaf non ha mai avuto difficoltà a riconoscerla.

"Ha sempre saputo chi ero", ricorda Demi Moore. "Lei era nella roulotte, io sono andata a girare una scena e poi sono tornata, ma lei non ha battuto ciglio, il che è sempre stato di grande conforto per me."

Restare giovani è "raccapricciante"

Come rivela la nostra recensione di The Substance, nel film Moore interpreta Elisabeth Sparkle, attrice premio Oscar considerata ormai superata da un crudele dirigente televisivo (Dennis Quaid) che finanzia il suo impero di video di allenamenti a fine carriera prima di staccare la spina alla ricerca di una nuova star più giovane. Per prolungare la sua carriera, Elisabeth ricorre a un nuovo farmaco pericoloso che, una volta iniettato, produce una versione giovane di se stessa, chiamata Sue (Qualley), che le fuoriesce dalla spina dorsale. Naturalmente il prezzo che Elisabeth dovrà pagare per assecondare i propri desideri sarà altissimo.

Demi Moore e Pilaf a Cannes 2024

"Era scomodissimo" ha confessato Demi Moore, riferendosi al trucco prostetico che indossa nel film e che le ha permesso di attingere alla sua fragilità da incanalare nel personaggio. "Durante le riprese eravamo distrutte così nei weekend non uscivamo. Io e Margaret ci mandavamo dei messaggi o andavo nel suo appartamento che era due piani sotto il mio e ci dicevamo 'Non riesco a muovermi'. È stato faticoso".

Il pensiero, però, va ancora una volta a Pilaf, di cui Demi Moore dice: "È la mia piccola amica, la mia compagna di viaggio- Ed è semplicemente una gioia. Di solito la tengo in un marsupio. Andiamo ovunque insieme. È stata agli Open di Francia e al Louvre. È stata agli spettacoli di Broadway. Recentemente ha visto Tom Holland in Romeo e Giulietta a Londra. Lei era piuttosto commossa, ha trovato la performance straordinaria."