John Carpenter ha detestato The Substance: "Cosa mi è piaciuto del film? Niente"

Il maestro dell'orrore non ha mezzi termini nel criticare il body horrorf emmista con Demi Moore e Margaret Qualley che ha riscosso tanto entusiasmo.

John Carpenter non ha apprezzato nessun aspetto di The Substance. Il maestro dell'horror americano, autore di cult come Essi vivono, La cosa e 1997: Fuga da New York ha ammesso di aver detestato il body horror del 1994 che ha rischiato di far vincere a Demi Moore il suo primo Oscar.

World of Reel ha riportato lo scambio avuto dal regista con un fan che non lascia dubbi sulla sua avversione per il film di Coralie Fargeat. Quando gli è stato chiesto cosa non apprezzasse del body horror, lui ha risposto "TUTTO".

La conversazione, che trovate nel video di seguito, non farà contenta la regista di The Substance, che ha citato ripetutamente Carpenter come sua fonte di ispirazione per il suo body horror.

"David Cronenberg, John Carpenter... Quando scrivo, amo inserire l'omaggio che voglio fare a quei registi che amo e ammiro" ha dichiarato a Inverse. In un'altra intervista, ha spiegato come La cosa di Carpenter abbia avuto una "fortissima influenza" sul suo lavoro. In altre interviste, Fargeat ha citato le colonne sonore di Carpenter come "un'esperienza che mi ha cambiato la vita".

Quale è il segreto del successo di The Substance?

Come dimostra la nostra recensione di The Substance, sul film di Coralie Fargeat il maestro John Carpenter è in minoranza. In molti hanno apprezzato il body horror che denuncia le pressioni della società sulle donne per apparire sempre giovani e belle e i sacrifici autoimposti per essere all'altezza degli standard.

World of Reel ha definito la pellicola interpretata anche da Margaret Qualley e Dennis Quaid "uno dei migliori film del 2024: un instant classic del body-horror, un'esplosione di audacia, suoni, immagini e sangue, che affronta l'ossessione di Hollywood per la bellezza femminile".

Al centro della storia troviamo un'attrice di mezza età interpretata da Demi Moore che, per difendere il posto di lavoro, decide di sottoporsi a una misteriosa cura sperimentale per rimanere giovane. Cura (assai dolorosa) che, in realtà crea una sua versione più giovane e bella con cui però l'attrice deve dividere il tempo. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Ma quando questo equilibrio non viene più rispettato la situazione si complica.