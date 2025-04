The Studio, Seth Rogen svela la reazione del mondo di Hollywood: "Quasi tutti mi hanno chiamato"

Seth Rogen ha svelato la reazione del mondo di Hollywood alla visione della sua comedy The Studio, prodotta per Apple TV+.

Al termine di una proiezione dello show che si è svolta al Museum of Modern Art l'attore, regista e produttore ha condiviso qualche curiosità sul progetto.

La reazione alla serie

Parlando del debutto in streaming di The Studio, Seth Rogen ha dichiarato: "Penso che mi abbia contattato quasi ogni responsabile di ogni studio di primo livello e la reazione è molto: 'Questa è grandiosa, ma è davvero traumatica da guardare'".

Rogen nella serie

La star ha proseguito: "Si tratta davvero di un settore che amiamo. La serie è scritta dalla prospettiva delle persone che non possono negare che i nostri sogni sono diventati realtà in molti modi grazie a questa industria, ma è inoltre fottutamente frustrante e irritante. Vedi costantemente persone che fanno delle scelte che confondono e sono in opposizione al loro amore per il cinema".

Cosa racconta The Studio

La serie può contare su un cast stellare composto da celebrità del mondo dello spettacolo che appariranno in ogni puntata con dei camei.

Rogen nella serie interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios in crisi. In un settore in cui i film faticano a rimanere vivi, Matt e il suo team di dirigenti in lotta combattono le proprie insicurezze, mentre si scontrano con artisti narcisisti e con i vili proprietari dell'azienda nella ricerca sempre più effimera di realizzare grandi film. Indossando il vestito buono che maschera un infinito senso di panico, ogni festa, set visit, decisione sul casting, riunione marketing e premiazioni offre loro l'opportunità di un successo scintillante o di una catastrofe che pone fine alla loro carriera. Da persona che mangia, dorme e respira cinema, Matt ha inseguito questo lavoro tutta la vita e ora potrebbe distruggerlo.