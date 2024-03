The Strangers: Chapter 1, il trailer dà inizio a una nuova trilogia horror

Lionsgate ha diffuso in streaming il trailer di The Strangers: Chapter 1. Il film fa parte del franchise di Strangers, ma è l'inizio di una storia completamente nuova e il primo capitolo di una prevista trilogia.

Il filmato rivela anche che The Strangers: Capitolo 1 uscirà il 17 maggio 2024.

Trama e cast

Nel film, secondo la sinossi, "Madelaine Petsch (Riverdale) interpreta una giovane donna che inizia una nuova vita con il suo fidanzato. Improvvisamente, durante una sosta di viaggio in una remota casa di villeggiatura nei boschi, i due diventano la preda di una misteriosa banda di sconosciuti mascherati che attaccano senza preavviso o motivo. Ciò che inizia come una lotta per rimanere in vita diventa il viaggio di una donna fatta di coraggio e astuzia in questa serie horror che sarà composta da tre film avvincenti."

Oltre a Madelaine Petsch, il film è interpretato anche da Froy Guitierrez, Gabriel Basso e Ema Horvath. Il film è diretto da Renny Harlin (Cliffhanger, Die Hard 2, L'esorcista 2: L'inizio). Bryan Bertino, autore del film originale, ha scritto la storia e la sceneggiatura è stata firmata da Alan R. Cohen e Alan Freedland.

Il film è prodotto da Courtney Solomon, Mark Canton, Christopher Milburn, Gary Raskin, Alastair Burlingham e Charlie Dombek.

I collegamenti al film originale

"I miei tre capitoli sono basati sul primo film originale. Non hanno nulla a che fare con nessun tipo di sequel. In pratica, il primo film inizia da dove è iniziato il film originale", ha spiegato il regista Renny Harlin a proposito di come questa nuova trilogia si collegherà all'originale.

"È diverso. I personaggi sono un po' diversi. La situazione è un po' diversa, ma fondamentalmente, si potrebbe dire, è un remake del film originale, il primo capitolo. Aggiunge e sottrae e cambia le cose in una certa misura, ma penso che fosse molto importante per i fan del film originale offrire loro un tipo di esperienza simile ma in una versione aggiornata."