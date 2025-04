The Stolen Girl, trailer e data d'uscita della nuova serie thriller in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer di The Stolen Girl, la serie originale britannica prodotta da Quay Street Productions (parte di ITV Studios) con Brightstar.

Il trailer conduce lo spettatore nel cuore della periferia, dove la vita non è così tranquilla come sembra. Quando Lucia (Beatrice Cohen), la figlia di Elisa (Denise Gough) e Fred Blix (Jim Sturgess), scompare dopo quello che sembrava essere un normale pigiama party a casa di un'amica di scuola, l'esistenza ordinaria della coppia precipita nel caos. Elisa è costretta a intraprendere una frenetica caccia all'uomo attraverso l'Europa per scoprire la scioccante verità sulla scomparsa della figlia.

Perché l'enigmatica Rebecca Walsh (Holliday Grainger) ha preso proprio Lucia? È stata una vittima casuale? Quale prezzo personale dovrà pagare Elisa per riaverla? Mentre quest'ultima inizia a mettere insieme i pezzi, la giornalista Selma Desai (Ambika Mod), caoticamente ostinata, realizza un reportage in diretta, distruggendo inesorabilmente la vita familiare di Elisa. Poco a poco, l'inquietante verità emerge: Rebecca non voleva una bambina qualunque, voleva Lucia. E ciò che sembrava un classico caso di rapimento si trasforma rapidamente in qualcosa di molto più oscuro...

Locandina di The Stolen Girl

Nel filmato vediamo anche l'ispettrice Shona Sinclair (Bronagh Waugh) e la sergente Lizzie Walker (Layo-Christina Akinlude), le principali detective che indagano sulla scomparsa di Lucia. Kaleb Negasi (Michael Workéyè) è, invece, l'esasperato editore di Selma, che vorrebbe che lei si concentrasse su qualcosa di diverso da questo caso.

Nicola Shindler (Un inganno di troppo, Happy Valley, Missing You, It's A Sin) è il produttore esecutivo per Quay Street Productions (parte di ITV Studios), insieme a Tanya Seghatchian e John Woodward per Brightstar (Il potere del cane, Cold War). Anche Alex Dahl, Eva Husson e Catherine Moulton ricoprono il ruolo di produttori esecutivi, con James Dean come produttore. Hannah Scott è produttrice per Disney+.

The Stolen Girl, dramma psicologico in cinque episodi, debutterà il 16 aprile prossimo in esclusiva su Disney+ in Italia. Negli Stati Uniti, gli episodi saranno disponibili su Freeform e su Hulu.