Across the Universe, Evan Rachel Wood: "Io e Jim Sturgess abbiamo assunto vere droghe in una scena"

Nel 2007, Evan Rachel Wood ha recitato nel musical ispirato ai Beatles di Julie Taymor Across the Universe e nel corso di una proiezione speciale del film al Cinespia dell'Hollywood Forever Cemetery, l'attrice ha svelato un dettaglio del dietro le quinte del film in cui interpreta Lucy Carrigan.

Wood ha partecipato alla serata attraverso un video registrato in precedenza perché infortunata al ginocchio e ha condiviso con gli spettatori un racconto che conferisce maggior realismo ad una sequenza molto importante del lungometraggio realizzato su 33 canzoni dei Fab Four.

Droghe vere

"Mi hanno chiesto di condividere una storia divertente o un momento dal set. Beh, dirò solo questo: durante la scena di I Am the Walrus ogni volta che vedete me e Jim Sturgess siamo davvero sotto effetto di sostanze psichedeliche".

Evan Rachel Wood e Jim Sturgess in una bella scena di Across the Universe

La sequenza rappresenta una delle scene maggiormente allucinogene del film. Durante la scena, Lucy e Jude, interpretato da Jim Sturgess, assistono ad uno show in un night club dove Bono, nei panni di Dr. Robert, canta la canzone dei Beatles I Am the Walrus, con un montaggio di colori e luci vorticose che fanno credere allo spettatore di essere all'interno di un trip da droghe. All'inizio, Julie Taymor non sapeva che i due protagonisti erano sotto l'effetto di sostanze ma quando Wood l'ha informata poco dopo la regista ha trovato totalmente sensata la scelta dei due attori.

Evan Rachel Wood ha sottolineato anche le difficoltà nel realizzare Across the Universe all'epoca:"I dirigenti dello studio volevano cambiare parecchio. Volevano rimuovere qualsiasi elemento politico, qualsiasi riferimento queer e qualsiasi cosa psichedelica. Praticamente, tutte le parti più interessanti di questo film sarebbero finite sul pavimento della sala di montaggio se non fosse stato per la nostra straordinaria Julie Taymor. Lei ha tenuto duro e ha ottenuto il sostegno dell'intero cast, dicendo che avremmo ritirato i nostri nomi dal film se lo avessero stravolto in quel modo".