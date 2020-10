The Stand: il trailer della serie tratta dal romanzo di Stephen King

La serie The Stand, tratta dal romanzo di Stephen King, arriverà sugli schermi di CBS All Access il 17 dicembre, ecco il trailer.

The Stand arriverà sugli schermi di CBS All Access il 17 dicembre e il trailer regala le prime sequenze dell'atteso progetto tratto dal romanzo L'ombra dello scorpione. Nel video si vedono infatti i protagonisti mentre cercano di sopravvivere e incontrano Madre Abigail, affrontando elementi oscuri e un temibile villain.

The Stand, adattamento del romanzo di Stephen King, può contare su un cast stellare composto da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abagail, e Alexander Skarsgård, che sarà il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e animato dal desiderio di distruzione e caos. Con loro ci saranno anche James Marsden, che sarà Stu Redman, Amber Heard, nei panni di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros.

The Stand sarà composta da nove episodi e debutterà su CBS All Access il 17 dicembre. Alla regia ci sarà Josh Boone, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Ben Cavell. Stephen King sarà autore del nono episodio per cui ha ideato un nuovo epilogo della storia rispetto al libro.

Il romanzo L'ombra dello scorpione, pubblicato nel 1978, è ambientato in un mondo decimato da una malattia e alle prese con una terribile lotta tra il bene e il male.