The Stand: il teaser trailer della serie tratta da Stephen King

A sorpresa, ha fatto la sua comparsa in rete il teaser trailer di The Stand, serie ispirata al romanzo post-apocalittico di Stephen King, L'ombra dello scorpione, in arrivo su CBS All Access a dicembre.

Il teaser, della durata di 30 secondi, si apre con l'incontro magico tra Frannie Goldsmith e la centenaria Abagail Freemantle nei campi di mais. Subito dopo i vari personaggi vengono mostrati smarriti e confuso in un universo post-apocalittico dopo che una misteriosa malattia ha decimato la popolazione mondiale. Tra loro intravediamo Frannie, Greg Kinnear che interpreta il professore di sociologia Glen Bateman, che smebra apprezzare la mancanza di restrizioni di questo nuovo mondo consumando marijuana, Nick Andros, e finalmente il simbolo del male, Randall Flagg.

The Stand vanta un cast eccezionale capitanato da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abagail, e Alexander Skarsgård, il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e animato dal desiderio di distruzione e caos. Con loro ci saranno anche James Marsden, che sarà Stu Redman, Amber Heard, nei panni di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros.

The Stand sarà composta da nove episodi e debutterà su CBS All Access il 17 dicembre. Alla regia ci sarà Josh Boone, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Ben Cavell. Stephen King sarà autore del nono episodio per cui ha ideato un nuovo epilogo della storia rispetto al libro.

Il romanzo L'ombra dello scorpione, pubblicato nel 1978, è ambientato in un mondo decimato da una malattia e alle prese con una terribile lotta tra il bene e il male.