The Stand, la comunità dei sordi contro la scelta di casting di un attore udente: "Quando è troppo è troppo"

La comunità degli attori Non udenti è insorta dopo la scelta di CBS All Access di prendere un attore udente per il ruolo di un personaggio sordo in The Stand.

Mentre Hollywood mette in campo nuove regole per garantire maggior rappresentazione della diversità sul grande schermo, lo stesso problema si riflette sulla serialità. Nel mirino è ora The Stand, nuovo adattamento de L'ombra dello scorpione di Stephen King in arrivo su Starzplay in 3 gennaio. La serie sarebbe colpevole di aver scelto un attore udente per interpretare il personaggio sordo Nick Andros.

The Stand: una foto di Owen Teague

Presso la comunità dei non udenti sono state raccolte più di 70 firme a corredo di un comunicato che accusa CBS All Access di aver fatto una scelta "non accettabile" scegliendo l'attore udente Henry Zaga per interpretare il sordo Nick Andros. Le firme della comunità dei Non Udenti includono, tra gli altri l'attrice Antoinette Abbamonte, la regista Jules Dameron e gli attori James Caverly, Dickie Hearts e Andrew Morrill.

Nel comunicato si legge: "Non sosterremo, guarderemo o inviteremo a guardare la miniserie The Stand su CBS All Access. Condivideremo il nostro dispiacere per la decisione sul casting e la messa in onda della miniserie su CBS All Access con la comunità di non udenti, la comunità dei firmatari, gli amici e le famiglie delle persone non udenti; insieme raggiungiamo 466 milioni in tutto il mondo ".

Secondo il comunicato, "nessun attore professionista Non Udente è stato chiamato l'audizione del ruolo di Nick Andros. La decisione è stata presa senza rispetto per i professionisti Non Udenti iscritti o meno al sindacato." A supporto del comunicato l'hashtag #StandAgainsttheStand.

Robert Rossi, manager fi molti attori Non udenti, ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "Non sono stato avvisato a del casting di questo progetto. Di solito l'ufficio diversità di SAG si rivolge direttamente a me e al dipartimento casting di diversità presso i network. Nessuno ha contattato. L'accordo era già stato fatto, ecco il problema. Un attore nativo Non Udente avrebbe interpretato il ruolo in modo autentico."

Potete leggere le nostre impressioni in anteprima su The Stand, serie post apocalittica tratta dal capolavoro di Stephen King. L'adattamento televisivo di può contare su un cast stellare composto da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abigail, Alexander Skarsgård che sarà il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e animato dal desiderio di distruzione e caos. Con loro ci saranno anche James Marsden, che sarà Stu Redman, Amber Heard, nei panni di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros. Dirige Josh Boone.