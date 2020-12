The Stand: Alexander Skarsgard interpreta Randall Flagg come un Trump sexy

Nuovi dettagli sul personaggio interpretato da Alexander Skarsgard in The Stand, il malefico Randall Flagg, che è in parte ispirato a una versione sexy del Presidente Trump.

Mentre una pandemia (vera) devasta il globo è in arrivo sul piccolo schermo The Stand, adattamento del classico apocalittico di Stephen King L'ombra dello scorpione che vedrà Alexander Skarsgard intento a interpretare il villain Randall Flagg come una versione sexy di Donald Trump.

L'adattamento televisivo di The Standpuò contare su un cast stellare composto da Whoopi Goldberg, che sarà l'ultracentenaria Madre Abigail, e Alexander Skarsgård, che sarà il perfido Randall Flagg, dotato di capacità sovrannaturali e animato dal desiderio di distruzione e caos. Con loro ci saranno anche James Marsden, che sarà Stu Redman, Amber Heard, nei panni di Nadine Cross, Odessa Young che sarà Frannie Goldsmith e Henry Zaga nella parte di Nick Andros.

A quanto pare, il personaggio più seducente sarà proprio quello di Randall Flagg, una sorta di figura demoniaca mascolina che ama aizzare folle rabbiose, gare di gladiatori e crocifissioni pubbliche di traditori. "Una sorta di sexy Trump" lo definisce la collega Fiona Dourif, che interpreta l'ex showgirl Rat Woman.

"È terrificante quando hai centinaia di comparse che urlano oscenità rivolte ad Alexander Skarsgard mentre spadroneggia nelle vesti di Randall Flagg" aggiunge Katherine McNamara, che interpreta Julie Lawry, una fedelissima di Flagg, "anima persa e fatina dell'apocalisse."

I produttori svelano di aver aggiunto un tocco trumpiano a questa versione di di Randall Flagg facendo in modo che il personaggio metta il proprio marchio sui monumenti di Las Vegas: "Ci siamo innamorati dell'idea che Flagg voglia bloccare ogni altro maschio e Las Vegas è un luogo che trabocca di marchi. Volevamo far sparire tutto ciò che non fosse il simbolo di Flagg".

Parlando del suo personaggio, Alexander Skarsgard svela: "Flagg è un terribile nemico, ma ho deciso di concentrarmi sulla sua vulnerabilità. Ha bisogno di adulazione e di seguaci per nutrire il proprio ego. Questo è un punto interessante, perché non dovrebbe avere bisogno di deboli esseri umani, eppure si nutre della loro devozione".

The Stand arriverà su Starzplay il 3 gennaio 2021.