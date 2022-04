The Staircase: trailer ufficiale della serie HBO Max con Colin Firth e Toni Collette

HBO Max ha distribuito il trailer ufficiale di The Staircase, serie con Colin Firth e Toni Collette nei panni dei due protagonisti.

HBO Max ha distribuito il trailer ufficiale di The Staircase, serie con Colin Firth e Toni Collette nei panni dei due protagonisti. L'obiettivo dell'attore (che interpreta Michael Peterson) è quello di convincere la giuria della sua innocenza relativamente alla morte della moglie.

Il caso raccontato in The Staircase riguarda la morte di Kathleen Peterson, trovata morta sulle scale del suo appartamento nel dicembre 2001. In seguito, suo marito Michael è stato accusato del suo omicidio.

Peterson è da subito il sospettato numero uno. La polizia lo marca stretto ma lui si difende con le unghie e con i denti. "Kathleen era la mia vita" - dichiara pubblicamente - "e le accuse contro di me sono assolutamente infondate. Dimostrerò la mia totale innocenza", urla Peterson, che, nella notte del 9 dicembre 2001, quando arriva l'ambulanza, viene ritrovato in lacrime mentre abbraccia il corpo ormai privo di vita di Kathleen. Insieme agli operatori sanitari arriva anche Tod, figlio avuto da Michael con la prima moglie. C'è sangue ovunque: sulle scale, sulle pareti e sugli abiti di Kathleen e Michael. Troppo sangue per trattarsi di una semplice caduta dalle scale.

Dopo aver trascorso quasi un decennio dietro le sbarre, gli è stato concesso un nuovo processo nel 2011, quando un giudice ha stabilito che un testimone chiave dell'accusa aveva mentito sul podio durante il processo originale. Ma, nel febbraio 2017, pochi mesi prima del nuovo processo programmato, Peterson ha presentato un Appello di Alford (una sorta di patteggiamento).

Interpretata da Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Patrick Schwarzenegger, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Sophie Turner e Odessa Young, The Staircase sarà distribuita su HBO Max a partire dal prossimo 5 maggio - data di uscita dei primi tre episodi. I successivi episodi saranno distribuiti a cadenza settimanale.