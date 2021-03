The Sparks Brothers: svelata la data di uscita del documentario di Edgar Wright

Edgar Wright ha debuttato nel mondo dei documentari con The Sparks Brothers e Focus Features ha ora annunciato la data di uscita: il 18 giugno nei cinema americani.

Il progetto sulla band è stato presentato al SXSW ed era stato proposto in precedenza dal Sundance Film Festival.

The Sparks Brothers racconta la storia del gruppo composto da Ron e Russell Meal, raccontandone il percorso compiuto in cinquanta anni.

Edgar Wright ha scoperto per la prima volta la musica degli Sparks quando era ancora un ragazzino e stava guardando il programma televisivo Top of the Pops.

Il progetto proporrà molti video inediti, materiali d'archivio e numerose interviste al duo di Los Angeles e a fan come Flea, Beck, Jack Antonoff, Jason Schwartzman e Neil Gaiman.

Wright, inoltre, è uno dei produttori esecutivi del progetto che è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Complete Fiction Pictures e MRC Non-Fiction.