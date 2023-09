The Space Cinema, biglietti a soli 3,50€ per vedere Barbie e Oppenheimer: ecco come

Biglietti a soli 3,50€ per vedere Barbie e Oppenheimer e tutti i film in programmazione nei multisala di The Space Cinema.

The Space Cinema ha appena deciso di regalare ai fan un'opportunità unica per godersi la magia del grande schermo a un prezzo vantaggioso: stiamo parlando di "Cinema in Festa", l'iniziativa che dal 17 al 21 settembre consentirà agli spettatori di assistere alla proiezione di tutti i film in programmazione al prezzo vantaggioso di 3,50€ (+1€ per la scelta del posto online).

I titoli in questione spaziano dai grandi film campioni d'incassi del 2023, come Barbie e Oppenheimer, alle nuove uscite internazionali e italiane. Tra queste figura anche Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile, il film con Orlando Bloom tratto dal videogioco cult che ha entusiasmato un'intera generazione.

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Altri titoli disponibili: I mercenari - Expendables, quarto capitolo della saga che celebra i film d'azione degli anni '80 e '90; Doggy style - Quei bravi randagi, divertente commedia "canina" dagli stessi produttori di Cocainorso e Ted; Assassinio a Venezia, la nuova opera del regista e attore Kenneth Branagh, ispirata ai racconti di Agatha Christie. Fino a Felicità, l'opera prima di Micaela Ramazzotti, che proprio al Lido ha ricevuto il Premio spettatori-Armani Beauty.

Per tutte le informazioni su "Cinema in Festa" ed acquistare i propri biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di The Space Cinema (https://www.thespacecinema.it/iniziative/cinema-in-festa) oppure consultare l'App ufficiale The Space Cinema.