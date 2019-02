The Souvenir: Tilda Swinton e la figlia Honor Swinton Byrne nel trailer del film

Tilda Swinton e la figlia Honor Swinton Byrne sono state protagoniste del Festival di Berlino appena conclusosi con The Souvenir, pellicola semi-autobiografica diretta dalla regista inglese Joanna Hogg. Adesso è stato svelato l'affascinante trailer che svela le atmosfere del romanzo di formazione incentrato su Julie, studentessa agiata che negli anni '80 usa la sua Super 8 come lente per comprendere il mondo e la relazione con l'amico Anthony (Tom Burke), il quale cela uno sconvolgente segreto.

Julie (Honor Swinton Byrne) se la dovrà vedere con una madre protettiva (interpretata dalla vera madre, Tilda Swinton) e con gli amici, preoccupati per la sua progressiva discesa in una relazione delicata e pericolosa con un'uomo inaffidabile che potrebbe arrivare a spingerla a cancellare i propri sogni. Qui potete leggere il nostro incontro a Berlino con Tilda Swinton e Honor Swinton Byrne per The Souvenir.

