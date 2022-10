The Sound of 007, su Prime Video in streaming da oggi

The Sound of 007, il documentario che segue la straordinaria storia di sei decenni di musica di James Bond, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 5 ottobre 2022.

The Sound of 007, il documentario che segue la straordinaria storia di sei decenni di musica di James Bond, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 5 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Un documentario dedicato alle colonne sonore dei film della saga di James Bond. Partendo dal celeberrimo tema scritto da Monty Norman, illustri compositori hanno preso parte ai venticinque film bondiani: John Barry, che ha composto undici partiture complessive; David Arnold, il secondo compositore più importante della serie che ha realizzato cinque colonne sonore della serie; quindi George Martin, Bill Conti, Michael Kamen, Marvin Hamlisch, Éric Serra e, più di recente, Thomas Newman e Hans Zimmer.

The Sound of 007: un'immagine del film

Quest'opera ripercorre l'incredibile storia della musica di 007, includendo le storie vere di chi c'è stato dietro alle tracce, oltre ai volti noti che hanno registrato alcune delle colonne sonore più amate del cinema. Le colonne sonore di James Bond hanno accompagnato le avventure della spia britannica più famosa del grande schermo, che non sarebbero state le stesse senza i temi che sono stati consegnati alla storia delle partiture da film. Alla regia del progetto Mat Whitecross, il regista di fiducia dei Coldplay.