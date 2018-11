The Song of Names: Clive Owen nella prima foto del film

The Song of Names avrà come protagonisti gli attori Clive Owen e Tim Roth e la HanWay Films ha ora condiviso online la prima immagine del film diretto da François Girard.

La sceneggiatura, basata sul romanzo scritto da Norman Lebrecht, è stata scritta da Jeffrey Caine, mentre le musiche originali sono state composte da Howard Shore.

Al centro della storia ci sarà un bambino di nove anni, un prodigio del violino, chiamato Dovidl che si rifugia a Londra all'inizio della seconda Guerra Mondiale, essendo di origine polacca-ebraica, insieme al fratello Martin.

Dodici anni dopo il giovane scompare misteriosamente senza lasciare alcuna traccia prima di debuttare a teatro e gli unici indizi su quanto accadutogli emergono solo a distanza di decenni quando Martin, ormai intorno ai cinquanta anni, incontra un giovane violinista che sembra essere stato allievo del fratello, dando il via a una ricerca che porterà alla luce delle sorprendenti rivelazioni che riguardano entrambi gli uomini e Helen, la donna che ha avuto un ruolo rilevante nella vita di entrambi.

Nel cast ci sono anche Catherine McCormack, Jonah Hauer King e Gerran Howell.