The Social Network su Netflix in streaming da oggi

Il catalogo di Netflix a marzo si fa ricco di titoli per gli amanti del cinema: arriva in streaming il film di David Fincher The Social Network.

The Social Network, scritto da Aaron Sorkin, è arrivata nelle sale nel novembre del 2010 e vede nell'enorme cast Jesse Eisenberg, Justin Timberlake e Andrew Garfield. Al centro della storia, lo studente di Harvard e genio della programmazione Mark Zuckerberg si siede davanti al suo computer in una notte d'autunno del 2003 e inizia a lavorare ad una nuova idea. Tra blogging e programmazione, quello che inizia nella sua stanza del dormitorio presto si trasforma in in una rete sociale globale, in una rivoluzione nel mondo delle comunicazioni. Sei anni e 500 milioni di amici dopo, Mark si ritrova a essere il più giovane miliardario nella storia. Ma, come per ogni imprenditore, il successo conduce sia alle complicazioni personali sia alle difficoltà legali.

Il film, da oggi disponibile su Netflix, è tratto dal libro di Ben Mezrich Miliardari per caso. L'invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento, ed è stato un successo sia di pubblico sia di critica. Con 225 milioni di dollari incassati, The Social Network si è presentato alla serata degli Oscar 2011 con 8 nomination pesanti, portando a casa le statuette per Migliore Sceneggiatura Non Originale, Miglior Montaggio e Migliore Colonna Sonora, grazie al lavoro di Trent Reznor e Atticus Ross. Negli ultimi anni diversi 'scandali' hanno attraversato Facebook, dall'uso scorretto dei dati personali degli user, al caso Cambridge Analytica, tanto che Sorkin ha ventilato l'ipotesi di un sequel.

Il film di David Fincher è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix: non perdete l'enorme selezione di saghe storiche e film cult di questo mese!