The Smashing Machine: Emily Blunt e The Rock di nuovo insieme nel dramma A24

Secondo quanto svelato dall'insider Jeff Sneider, Emily Blunt sarebbe in trattative per raggiungere Dwayne "The Rock" Johnson nel cast di The Smashing Machine, nuovo dramma targato A24 che vedrà alla regia Benny Safdie, al primo film dopo la "separazione" dal fratello Joshua.

I due attori si ritroveranno così a condividere nuovamente lo schermo dopo il successo di Jungle Cruise, blockbuster della Disney che era riuscito a incassa oltre 200 milioni di dollari nonostante fosse uscito in piena pandemia. Il successo della pellicola è quindi proseguito dopo il suo arrivo in streaming su Disney+.

In una precedente intervista, Johnson aveva parlato del suo ingaggio in The Smashing Machine, che lo vedrà interpretare la leggenda delle arti marziali ed ex star dell'Ultimate Fighting Championship Mark Kerr.

The Rock e Emily Blunt presto di nuovo insieme

Sebbene il titolo di A24 possa avere un forte potenziale al botteghino se fatto bene, Johnson sostiene che la motivazione che lo ha spinto ad accettare il ruolo di protagonista è stato il desiderio di spingersi a partecipare a film che avessero al loro centro elementi più umani.

"Sono a un punto della mia carriera in cui voglio spingermi in modi in cui non mi sono spinto in passato. Sono a un punto della mia carriera in cui voglio fare film che contano, che esplorano l'umanità ed esplorano la lotta [e] il dolore".

Emily Blunt contro l'etichetta di 'Protagonista femminile forte', per l'attrice: "È la cosa peggiore"

The Smashing Machine è il primo film da solista diretto da Ben Safdie, metà dei fratelli Safdie insieme a Joshua, che in precedenza aveva diretto l'acclamato thriller criminale Diamanti grezzi.

Emily Blunt è candidata all'Oscar come attrice non protagonista per il suo ruolo in Oppenheimer; si tratta della prima nomination in carriera per l'attrice.