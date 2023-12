Dwayne Johnson star di The Smashing Machine, film di Benny Safdie sul campione di MMA Mark Kerr

Svolta autoriale per Dwayne Johnson che tornerà alle origini, il combattimento sul ring, per interpretare il campione di MMA Mark Kerr in The Smashing Machine di Benny Safdie.

Dopo tanti film d'azione, anche per Dwayne Johnson potrebbe essere arrivata la volta impegnata nel cinema d'autore. Secondo quanto anticipato dall'Hollywood Reporter, l'attore sarà protagonista di un dramma sull'MMA intitolato The Smashing Machine e diretto da Benny Safdie.

Dopo aver lavorato in coppia col fratello Josh Safdie in pellicole di successo come l'acclamato Diamanti grezzi, The Smashing Machine segnerà il debutto da solista per Benny Safdie concentrandosi sulla vera storia del lottatore di MMA Mark Kerr, un campione dei pesi massimi UFC soprannominato "The Smashing Machine" le cui imprese sul ring sono paragonabili solo alla sua vita travagliata e ai suoi ben documentati problemi con la dipendenza dalla droga. Il film sarà prodotto dallo studio indie A24.

Il dirigente di A24 Noah Sacco ha così commentato la news: "Dwayne e Benny sono talenti unici e la loro visione condivisa per la storia stimolante di Mark è elettrizzante. Siamo profondamente onorati di avere la loro fiducia come collaboratori nel dare vita a questo progetto incredibilmente speciale".

Prima di concentrarsi su questo progetto, Dwayne Johnson ha in cantiere Red Notice 2 e con molta probabilità farà ritorno in Fast X I dopo la sorprendente apparizione in fast X. L'attore ha inoltre confermato la sua partecipazione al reboot live action del cartoon Disney Oceania dove interpreterà Maui.