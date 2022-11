Emily Blunt contro l'etichetta di 'Protagonista femminile forte', per l'attrice: "È la cosa peggiore"

L'attrice Emily Blunt, protagonista di The English, ha spiegato perché non ama gli script che riportano la descrizione 'protagonista femminile forte'.

Emily Blunt ha svelato che non ama gli script in cui si descrive il personaggio principale come protagonista femminile forte, al punto tale da rifiutare immediatamente i progetti in cui è presente questo elemento negli script.

L'attrice ha parlato di questo dettaglio durante la promozione della serie The English, prodotta da Amazon per la piattaforma di Prime Video.

Rispondendo alle domande di The Telegraph, Emily Blunt ha dichiarato: "È la cosa peggiore di sempre quando apri uno script e leggi le parole 'protagonista femminile forte'. Quello mi fa alzare gli occhi al cielo. Sono già fuori. Sono stufa".

L'attrice ha aggiunto: "Quei ruoli sono scritti come incredibilmente stoici, trascorri tutto il tempo recitando da dura e dicendo cose da dura".

In The English, invece, il personaggio di Cornelia ha un segreto e la sua interprete ne ha apprezzato l'allegria, la sua speranza e la sua innocenza. Emily ha raccontato: "Cornelia è più sorprendente. È innocente senza essere ingenua e quello la rende una forza da non sottovalutare. Fa uscire Eli dal suo silenzio e le loro differenze diventeranno irrilevanti perché hanno bisogno uno dell'altra per sopravvivere. Ho pensato fosse davvero fantastico".