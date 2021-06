The Sandman: in un video Neil Gaiman e il cast mostrano il dietro le quinte della serie

Neil Gaiman, in un nuovo video, accompagna gli spettatori nel dietro le quinte della serie The Sandman, prodotta per Netflix.

The Sandman è la nuova serie Netflix tratta dall'opera di Neil Gaiman e proprio lo scrittore accompagna in un video dietro le quinte gli spettatori alla scoperta dei primi dettagli del progetto prodotto per la piattaforma di streaming.

Nel filmato l'autore introduce la storia raccontata tra i fumetti per poi mostrare gli storyboard, gli oggetti di scena e i set. Tom Sturridge e Gwendoline Christie, inoltre, spiegano di essere grandi fan delle graphic novel e condividono il loro entusiasmo nel poter far parte del progetto.

Tra i produttori dello show Netflix The Sandman ci sono Neil Gaiman e David S. Goyer, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio in collaborazione con lo showrunner Allan Heinberg. I registi delle puntate annunciati fino a questo momento sono invece Jamie Childs (Queste oscure materie) e Mike Barker (The Handmaid's Tale).

La prima stagione sarà composta da undici episodi, con un'ambientazione moderna rispetto alla storia originale, e la seconda è già in fase di sviluppo.

Sandman segue quanto accade a Sogno, uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione.

Il ruolo del protagonista è stato assegnato a Tom Sturridge. Nel cast anche Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong nei panni di Lucienne, collaboratrice fidata di Sogno che, in occasione della serie Netflix, si trasformerà in donna (il nome originario sarebbe infatti Lucien); Boyd Holbrook sarà Corinzio, un incubo di Morpheus; Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar interpreteranno rispettivamente Abele e Caino. Tra gli interpreti ci sono inoltre Stephen Fry, Patton Oswalt, Jenna Coleman, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, David Thewlis, Kyo Ra, Razane Jammal, Sandra James Young.